Von: Redaktion DER FARANG | 22.01.19

THAILAND: Nachdem vor Tagen zwei Mönche bei einem Angriff von mutmaßlichen militanten Separatisten getötet wurden, lässt die Regierung im tiefen Süden die Sicherheit erhöhen.

Alle buddhistischen Tempel erhalten hohe Mauern, Sperrdraht und Sicherheitskameras. Das wurde auf einer Dringlichkeitssitzung beschlossen. Tage zuvor hatten bewaffnete Männer im Wat Rattana Nuphab der Provinz Narathiwat zwei Mönche erschossen. Es war das erste Mal seit 2015, dass buddhistischer Mönche im Süden getötet wurden. Zwei weitere Mönche liegen verletzt im Krankenhaus, ihr Zustand ist stabil. Weil Mönche aus Sicherheitsgründen wegen der täglichen Gewalt in den Provinzen Pattani, Yala und Narathiwat morgens keine Almosen sammeln können, wird das Office of Buddhism jedem Mönch im Monat 2.500 Baht bereitstellen. Narong Song-arom, Sprecher der nationalen buddhistischen Behörde, hat die Bewohner aufgerufen, mit den Sicherheitskräften zusammenzuarbeiten, um die Tempel vor Angriffen zu schützen. Nach Angaben der Regierung gab es im Jahr 2014 in Pattani 80 buddhistische Tempel, in Yala 50 und in Narathiwat 74. In den vorwiegend von Muslimen bewohnten Provinzen hat sich die Gewalt in jüngster Zeit verschärft, obwohl die Regierung versucht, festgefahrene Friedensgespräche wiederzubeleben.