Von: Björn Jahner | 14.06.23

PATTAYA: Schon gehört? Im Gockelhaus auf dem neuen Nachtmarkt neben dem The Now Hotel Jomtien nahe der Jomtien Beach Road Soi 12 gibt es frische Brathähnchen wie in Deutschland.

Neben leckeren, knusprigen Grill-Hähnchen, regional in Deutschland auch Broiler genannt, sind auch viele weitere beliebte deutsche Imbiss-Klassiker erhältlich.

Täglich geöffnet von 14.00 bis 22.00 Uhr. Standort hier! Mehr erfahren Sie unter Gockelhaus auf Facebook.