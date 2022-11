Von: Björn Jahner | 21.11.22

PATTAYA: Appetit auf ein frisches Grill-Hähnchen, auch Broiler genannt, wie man es aus Deutschland kennt?

Kein Problem, das neueröffnete Gockelhaus in der Soi Chaiyapruek 1 in Jomtien ist der erste echte deutsche Hähnchengrill in Pattaya und bietet derzeit nachfolgendes Eröffnungsangebot an:

½ Grill-Hähnchen mit Pommes frites und 1 Gratis-Getränk

199 Baht

Kontakt & Bestellung

098-927.4907

Gockelhaus, Soi Chaiyaphruek 1, Jomtien (Karte)