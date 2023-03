Von: Björn Jahner | 26.03.23

MAE SOT: Der thailändisch-myanmarische Grenzübergang in Tak wurde am Samstag (25. März 2023) nach schweren Kämpfen im Nachbarland geschlossen.

Die Behörden der Gemeinde Myawaddy, die gegenüber dem Bezirk Mae Sot in Tak liegt, baten ihre thailändischen Amtskollegen, die Grenze vorübergehend zu schließen, nachdem Karen-Truppen und Mitglieder der Volksverteidigungskräfte (PDF), die gegen die Militärjunta Myanmars kämpfen, in den frühen Morgenstunden des Samstags ein örtliches Regierungsbüro überfallen und Polizisten getötet hatten.

Die Gemeindebehörden forderten die thailändischen Beamten auf, thailändische Staatsangehörige und Ausländer daran zu hindern, die Grenze nach Myanmar zu überqueren, während die Kämpfe im Gange sind.

Myanmarische Staatsangehörige, die am Morgen zur Versorgung nach Thailand einreisten, durften normal zurückkehren, obwohl sie am Sonntag an der Einreise nach Thailand gehindert werden, so die Behörden.

Ein Beamter am Tak Immigration Checkpoint sagte, dass die Schließung des Kontrollpunktes nur vorübergehend sei. Thailändische und ausländische Touristen, die am Samstag Myawaddy besuchen wollten, mussten ihre Reise absagen.

Mehr als 300 für Myawaddy bestimmte Lastwagen blieben auf der thailändischen Seite der Grenze, in der Nähe der zweiten thailändisch-myanmarischen Freundschaftsbrücke, geparkt.

Die myanmarischen Behörden hatten den Lastwagen den Grenzübertritt verweigert, nachdem berichtet worden war, dass Widerstandskräfte auf der myanmarischen Seite Sprengstoff deponiert hatten.

Bei den Kämpfen am Morgen wurde auch ein thailändischer Staatsbürger, der in Myanmar arbeitet, verletzt. Der 55-jährige Mann, der als Sittinon Muangsuk identifiziert wurde, wurde zur Behandlung nach Thailand gebracht.

Im Laufe des Samstags gingen die Kämpfe weiter. Schüsse aus Myanmar waren auf der thailändischen Seite der Grenze zu hören. Myanmars Militär schickte auch Hubschrauber und Kampfjets, um PDF- und Karen-Soldaten zu beschießen, die das Regierungsbüro in Myawaddy eingenommen hatten.