Von: Björn Jahner | 17.01.23

Thailändisch-myanmarischer Grenzübergang in Mae Sot. Foto: National News Bureau Of Thailand

TAK: Der thailändisch-myanmarische Grenzübergang in Mae Sot in der Provinz Tak im Westen der Nordregion von Thailand ist nach dreijähriger Schließung aufgrund der Pandemie und der politischen Lage in Myanmar wieder geöffnet worden. Lokale Beamte hoffen, dass die Wiedereröffnung den Handel und den Tourismus in der Region ankurbelt.

Thailändische und myanmarische Staatsangehörige können nun wieder die Grenze zwischen der thailändischen Provinz Tak und der Stadt Myawaddy über die erste thailändisch-myanmarische Freundschaftsbrücke am Grenzübergang Mae Sot überqueren.

Die Wiedereröffnungszeremonie wurde vom Gouverneur von Tak, Somchai Kitcharoenrungroj, und seinem Amtskollegen aus Myawaddy, U Zaw Tin, geleitet.

Die Grenze an der ersten thailändisch-myanmarischen Freundschaftsbrücke wurde wieder geöffnet, nachdem das myanmarische Militär einen Waffenstillstand und entsprechende Friedensverhandlungen angekündigt hatte.