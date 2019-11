Von: Redaktion DER FARANG | 30.11.19

KANCHANABURI: Nur Arbeitsmigranten konnten am Freitag den Grenzübergang am Drei-Pagoden-Pass im Bezirk Sangkhla Buri passieren.

Wegen der Kämpfe zwischen regulären Truppen aus Myanmar und Soldaten der Mon nicht weit von der thailändisch-myanmarischen Grenze entfernt wurde der Kontrollpunkt für Touristen geschlossen. Ebenso geschlossen blieben Geschäfte und Stände für Touristen.

Ungefähr 1.000 Einwohner der Mon aus zwei Dörfern dicht an der Grenze flohen vor den Kämpfen und suchten Zuflucht in den Tempeln Song Kalia und Wat Tao Than im Tambon Nong Lu des Bezirks Sangkhla Buri. Lokale Beamte, Rotkreuzarbeiter und Gesundheitsorganisationen kümmerten sich um die Flüchtlinge. Die meisten waren Kinder und ältere Menschen, darunter viele Kranke.