KHON KAEN: Ein Grenzpolizist, der am Montag (5. Dezember 2022) in den Morgenstunden im Hauptquartier der Grenzschutzpolizei in Khon Kaen einen Kollegen erschossen hat, wurde in den Oberschenkel geschossen und ins Krankenhaus gebracht, nachdem er sich der Festnahme widersetzen wollte.

Pol. Gen. Noppakao Somanat, Kommandeur der Provinzpolizei von Khon Kaen, der ein Team von Polizisten zum Tatort führte, sagte Pol. Sgt. Maj. Chuchart Pluakkhiao, 49, der dem Border Patrol Police Bureau Region 2 angehört, hatte mit einer 9mm-Pistole fünf Schüsse auf Pol. Sgt. Maj. Pichit Saenkan, 44, abgefeuert, der der gleichen Einheit angehörte. Er starb auf der Stelle.

Nachdem er seinen Kollegen getötet hatte, holte der Täter ein M16-Gewehr hervor und lief damit auf dem Gelände herum. Das Polizeiteam, das ihn festnahm, schoss ihm in den Oberschenkel. Mit der Maßnahme sollte weiteres Blutvergießen verhindert werden. Er wurde zur Behandlung ins Krankenhaus von Khon Kaen gebracht.

Die beiden Grenzschutzpolizisten hatten eine Meinungsverschiedenheit, die Pol. Sgt. Maj. Chuchart jedoch nicht beilegen konnte, woraufhin er seinen Kollegen tötete. Die Polizei untersucht nun die Einzelheiten, die zu der Tötung führten.