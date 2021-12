BANGKOK/SONGKHLA: Das Centre for Covid-19 Situation Administration (CCSA) hat am Montag die Einrichtung von „Test & Go“-Kontrollstellen ab Mitte Januar an den Grenzübergängen in Songkhla, Yala, Narathiwat und Satun im tiefen Süden des Landes genehmigt.

Der genaue Termin für die Öffnung der Grenzen nach dem „Test & Go“-Modell muss jedoch noch von den thailändischen und malaysischen Behörden festgelegt werden.

In der Zwischenzeit arbeiten die zuständigen Behörden beider Länder an der Entwicklung eines Systems zur Überprüfung von Impfbescheinigungen – sowohl in Papierform als auch elektronisch. Weiter soll sichergestellt werden, dass alle Hotels die SHA+-Standards sowie alle Restaurants, Verkehrsmittel Einkaufszentren usw. den „Covid Free“-Standards des thailändischen Ministeriums für öffentliche Gesundheit entsprechen.