Foto: The Nation

MAE SOT: Der thailändisch-myanmarische Grenzübergang im Bezirk Mae Sot in der nördlichen Provinz Tak im Westen der Nordregion von Thailand blieb am Donnerstag (5. Mai 2022) geschlossen, womit der frühere Plan der Wiedereröffnung nach über zwei Jahren Schließung vorerst zunichte gemacht wurde.



Als neuer Wiedereröffnungstermin wird nun der 15. Mai 2022 ins Auge gefasst, während die lokalen Behörden auf der anderen Seite der Grenze in Myawaddy/ Myanmar mit den zuständigen Behörden zusammenarbeiten, um die Wiederaufnahme der Einwanderungsdienste vorzubereiten, informierten Quellen aus thailändischen Sicherheitskreisen.



Der Grenzübergang an der thailändisch-myanmarischen Freundschaftsbrücke über den Moei-Fluss ist seit dem 23. März 2020 wegen Covid-19-Pandemie geschlossen. Die thailändischen und myanmarischen Behörden haben sich kürzlich darauf geeinigt, den Grenzübergang am Donnerstag (mehr!) wieder zu öffnen, so dass Staatsangehörige aus Myanmar ohne Quarantäne nach Thailand einreisen können, wenn sie mindestens zweimal gegen Covid-19 geimpft wurden.



Viele Anwohner, die auf eine Belebung des Geschäftsverkehrs nach der Wiedereröffnung des Grenzübergangs warteten, zeigten sich enttäuscht, als sie erfuhren, dass der Grenzübergang geschlossen blieb. Geschäftsleute in Mae Sot sagten gegenüber der Presse, sie hätten sehr auf die Wiedereröffnung des Grenzübergangs gehofft, da dies der lokalen Wirtschaft mehr Kunden und Einnahmen bescheren würde.