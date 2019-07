Grenzhandel wächst, Exporte schwächeln

Von: Björn Jahner | 28.07.19



THAILAND: In den ersten fünf Monaten dieses Jahres stieg der grenzüberschreitende Handel zwischen Thailand und den Nachbarländern im Vergleich zum Vorjahr um 2,31 Prozent auf 570 Milliarden Baht.

Im Gegensatz zu den Gesamtexporten des Landes, die in den ersten fünf Monaten um 2,7 Prozent zurückgingen, ein anhaltendes stabiles Wachstum. Das Gros, 440 Milliarden Baht, entfallen auf den Grenzhandel mit vier Ländern: Malaysia, Myanmar, Laos und Kambodscha. Trotz gesunkener Kautschukexporte, eine direkte Folge der Aufwertung der thailändischen Währung ist und bleibt Malaysia wie bereits in den Vorjahren Thailands wichtigster Handelspartner. 110 Milliarden Baht entfallen auf den Transithandel. Die wichtigste Export-Region ist Südchina, gefolgt von Vietnam und Singapur. So ist der Wert der Ausfuhren von gefrorenen Früchten und Trockenobst in den südlichen Teil der Volksrepublik im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 274 Prozent gestiegen. Außenministeriums-Generaldirektor Adul Chotinisakorn ist zuversichtlich, dass der Grenz- und Transithandel auch in den nächsten Jahren kontinuierlich zunimmt, da thailändische Produkte in den Nachbarländern bevorzugt werden.