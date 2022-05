Grenze nach Myanmar öffnet am Donnerstag

Am Donnerstag werden voraussichtlich wieder die Grenzübergänge nach Myanmar in der Provinz Tak geöffnet. Foto: The Nation

MAE SOT: Grenzbeamte begannen am Sonntag mit den Vorbereitungen für die Wiedereröffnung der beiden thailändisch-myanmarischen Grenzübergänge in Mae Sot in der Provinz Tak im Westen der Nordregion von Thailand, nachdem sich die Covid-19-Situation im Königreich verbessert hat.

Beide Grenzübergänge werden voraussichtlich am Donnerstag (5. Mai 2022) wieder geöffnet, so die Behörden.

Die beiden Grenzkontrollpunkte befinden sich an der Ersten Thailändisch-Myanmarischen Freundschaftsbrücke (Mae Sot–Myawaddy) im Dorf Rim Moei und an der Zweiten Thailändisch-Myanmarischen Freundschaftsbrücke im Dorf Ban Wang Takian Tai. Beide Dörfer liegen im Tambon Thai Sai Luad im Bezirk Mae Sot von Tak.

Die Grenzbeamten erklärten gegenüber der Presse, dass sie sich mit ihren Kollegen in Myanmar abstimmen und auf eine Antwort der Beamten auf der anderen Seite der Myawaddy-Grenze warten würden.

Die beiden Kontrollpunkte sind seit dem 23. März 2020 zur Verhinderung der Covid-19-Ausbreitung geschlossen. Nach Aussage der Beamten hätten die Reinigungsarbeiten an der Grenzkontrollstelle an der Ersten Thailändisch-Myanmarischen Freundschaftsbrücke etwas mehr Zeit in Anspruch genommen als geplant, da sie mit Vogelkot, Ästen und Blättern übersät war.

Große Freude herrschte unterdessen bei den lokalen Händlern im Umfeld der beiden Brücken, die seit der Grenzschließung unter finanziellen Schwierigkeiten gelitten hatten. Sie hoffen, dass die Wiedereröffnung der Grenze ihr Geschäft ankurbeln wird.

„Ich bin so froh, dass der Grenzübergang endlich wieder geöffnet wird. Es war sehr schwer für uns“, erzählte Gemischtwarenhändlerin Phakakrong Arjimrai der Presse. „Ich musste zwei Jahre hohe Mietkosten tragen, ohne dass ich überhaupt etwas verkaufen konnte“, fügte sie hinzu.