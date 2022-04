Foto: The Nation

SONGKHLA: Der thailändisch-malaysische Grenzübergang Sadao in der Provinz Songkhla wurde am Freitag zum ersten Mal seit zwei Jahren wieder geöffnet. Am ersten Tag der Wiedereröffnung reisten 107 Personen aus Malaysia nach Thailand ein.

Bezirksleiter Surin Suriyawong sagte gegenüber der Presse, dies sei die erste Gruppe, die über den Sadao-Grenzübergang ins Land kam, seit dieser Anfang 2020 wegen der Covid-19-Pandemie geschlossen wurde. Ein weiterer Grenzübergang, der am Freitag im tiefen Süden wiedereröffnet wurde, war Wang Prachan in der Provinz Satun. Beide Grenzübergänge wurden im Rahmen des Pilotprojekts des Center for Covid-19 Situation Administration (CCSA) geöffnet, das Ausländern die Einreise auf dem Landweg ins Königreich über das „Thailand Pass“-System ermöglicht.

Khun Surin sagte, dass die 107 Personen, die den Grenzübergang Sadao passierten, thailändische und malaysische Geschäftsleute waren, die sich zuvor auf der „Thailand Pass“-Webseite für die Einreise ins Königreich registriert hatten.

Dieser Grenzübergang war zwei Jahre lang für Ausländer geschlossen, so dass nur eine Handvoll Thais montags, mittwochs und freitags von Malaysia aus die Grenze passieren konnten.

Die Ankunft der ersten Gruppe fiel mit der Covid-19-Herabstufung Malaysias zu einer endemischen Krankheit am 1. April 2022 zusammen.

Nach Aussage des Bezirksleiters beklagten die Touristen den Grenzübertritt als langwierig, weil die Einreiseverfahren in Thailand und Malaysia unterschiedlich sind.

Auf der thailändischen Seite müssen die Touristen bei ihrer Ankunft einen RT-PCR-Test absolvieren und vier bis sechs Stunden auf das Ergebnis warten, bevor sie in einem SHA-Plus-Hotel einchecken können. Im Bezirk gibt es sieben Hotels, die den SHA-Plus-Standard erfüllen, fügte Khun Surin hinzu.

„Die Wiedereröffnung ist ein Licht am Ende des Tunnels und gibt den Tourismusbetreibern wieder Hoffnung“, sagte Sofia Toh-ahlem, Inhaberin einer Geldwechselstube, gegenüber Reportern.

Aiyada Ujeh, Präsidentin der Haral Thai and Asean Tourism Association, sagte, sie habe mit etwa 40 Reiseveranstaltern in Malaysia gesprochen und erfahren, dass diese darauf warten, dass Thailand seine Beschränkungen weiter lockert, bevor sie weitere Touren in Thailand anbieten. Khun Aiyada vermutet, dass die Touristen fernbleiben, weil die Beschränkungen das Reisen nach Thailand verteuert haben, und hofft, dass sich die Situation bald verbessert.