Von: Björn Jahner | 20.02.23

Blick auf den Grenzübergang über den Mae Sai River in Mae Sai in der Provinz Chiang Rai. Archivbild: Jahner

CHIANG RAI: Am Montag (20. Februar 2023) wurde der Grenzübergang zwischen Thailand und Myanmar in Mae Sai in der Provinz Chiang Rai im Norden des Landes nach dreijähriger Schließung wegen der Covid-19-Pandemie wieder offiziell geöffnet.

Der stellvertretende Gouverneur von Chiang Rai, Somwang Boonrayong, und der Gouverneur vom myanmarischen Thachileik, U Min Nai, führten um 07.30 Uhr den Vorsitz bei der feierlichen Wiedereröffnung der Freundschaftsbrücke zwischen Thailand und Myanmar.

Der Kontrollpunkt wird versuchsweise von 06.30 Uhr bis 18.30 Uhr statt wie bisher von 06.30 Uhr bis 21.00 Uhr geöffnet, bis der Frieden in Thachileik auf der myanmarischen Seite der Grenze gesichert ist.

Die Grenzstadt in Myanmar ist berüchtigt als Einfallstor für Methamphetamin und andere Drogen, die aus dem Goldenen Dreieck nach Thailand gelangen.

Der Grenzübergang wurde am 23. März 2020 nach dem Ausbruch von Covid-19 geschlossen.

Aufgrund von Sicherheitsbedenken stimmten sich die Beamten aus Tachileik und Chiang Rai bei der Wiedereröffnung per Telefon als persönlich ab.

Khun Somwang sagte, dass der Schritt den Grenzhandel ankurbeln werde. Er fügte hinzu, dass Thais, die keine Pässe haben, im Mae Sai District Office Grenzpässe erhalten können.

Thais, die nach Tachileik einreisen wollen, müssen einen Nachweis über die Covid-19-Impfung und einen negativen Test vorlegen.

Menschen aus Myanmar brauchen keinen Impfnachweis, um auf die thailändische Seite zu gelangen, fügte Khun Somwang hinzu.

Der Bezirksleiter von Mae Sai, Narongpol Kid-arn, sagte gegenüber der Presse, dass die Beamten in Tachileik keine digitalen Impfbescheinigungen über die MohPrompt-App akzeptieren, so dass Thais Fotokopien ihrer Impfbescheinigung mit sich führen müssen.

Der Bezirkschef geht davon aus, dass die Grenzbehörden von Myanmar mindestens noch einen Monat lang einen Impfnachweis verlangen werden.