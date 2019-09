Grenzbeamte halten Ausschau nach Protestführern

Von: Björn Jahner | 14.09.19

Am thailändisch-kambodschanischen Grenzübergang in Aranyaprathet wurden die Beamten angewiesen, ein wachsames Auge auf flüchtende Rothemden-Mitglieder zu haben. Foto: The Nation

SAKAEO: Grenzbeamte wurden angewiesen ein wachsames Auge auf Mitglieder der Rothemden-Bewegung zu haben, die kürzlich wegen der Stürmung des ASEAN-Gipfels im Jahr 2009 in Pattaya verurteilt wurden.

So befürchten die Sicherheitsbehörden, dass sich die damaligen Protestführer nach Kambodscha absetzen könnten, um einer drohenden Haftstrafe zu entgehen. Pol. Col. Benjapol Rodsawat, Leiter der Einwanderungsbehörde Sakaeo, ließ am thailändisch-kambodschanischen Grenzübergang in Khlong Luek im Bezirk Aranyaprathet Fotos von den Männern aushängen und ließ diese auch seinen Amtskollegen auf der anderen Seite der Grenze zukommen. Grenzwächter des Militärs patrouillieren zudem in den Grenzgebieten, um Fluchtversuche über die grüne Grenze zu verhindern. Zudem wurde die Zahl der Kontrollstellen im Grenzgebiet erhöht, an denen Fahrzeuge und Personen überprüft werden.