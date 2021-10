Von: Redaktion (dpa) | 29.10.21

WASHINGTON/GLASGOW: Die Umweltschutzorganisation Greenpeace hat vor dem Klimagipfel in Glasgow eine Einigung der Weltgemeinschaft auf ein Ende aller neuen fossilen Projekte gefordert. «Paris war die Verlobungsparty, aber jetzt sind wir auf der Hochzeit und warten gespannt darauf, ob die wichtigen Player bereit sind, «Ja, ich will» zu sagen», sagte die internationale Greenpeace-Chefin Jennifer Morgan am Freitag. Am Sonntag beginnt der UN-Klimagipfel in Schottland.

In Paris hatte sich die Staatengemeinschaft vor sechs Jahren darauf geeinigt, die Erderwärmung möglichst auf 1,5 Grad zu begrenzen, um die drohende Klimakatastrophe abzuwenden. In Glasgow geht es nun darum, dieses Ziel im Rahmen des physikalisch Möglichen zu halten und um die konkrete Umsetzung zu ringen. Bislang reichen die ausgegebenen Pläne der Staaten bei weitem nicht aus.

Greenpeace fordert von den Verhandlern in Glasgow, sich in einer gemeinsamen Erklärung davon zu verabschieden, neue Projekte mit fossilen Brennstoffen zu fördern. Einen globalen Markt für CO2-Kompensationen lehnt die Organisation ab. «Sie sind Betrug und funktionieren nicht», heißt es in den Forderungen.

Außerdem fordert die Organisation eine Garantie reicher Länder, jedes Jahr mindestens 100 Milliarden US-Dollar pro Jahr für weniger entwickelte Staaten zur Verfügung zu stellen, um die Energiewende und Anpassung zu schaffen. Vor wenigen Tagen war bereits bekannt geworden, dass dieses im Pariser Klimaabkommen bekräftigte Ziel erst 2023, drei Jahre später als ursprünglich geplant, erreicht wird.

Greenpeace und andere Organisationen fordern außerdem, weitere Gelder für besonders von der Klimakrise betroffene Staaten zur Verfügung zu stellen, um für bereits entstandene Schäden aufzukommen. Das Climate Action Network, ein großer Zusammenschluss weltweiter Klimaschutzorganisationen, forderte in einem offenen Brief in dieser Woche, sich in Glasgow auf Regeln zu einigen, um die dafür notwendigen Summen zu ermitteln und zu finanzieren. Für 2030 werden dem Netzwerk zufolge Schäden in Hohe von bis zu 580 Milliarden US-Dollar (umgerechnet rund 496 Milliarden Euro) allein in Entwicklungsländern erwartet.