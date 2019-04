Von: Redaktion DER FARANG | 10.04.19

CHIANG MAI: Ein riesiger Luftreiniger, ein Green Giant, wurde am Montag am Tha Pae Gate installiert. Er soll die Menge an Feinstaubpartikeln in der Luft in einem Umkreis von drei Kilometern reduzieren.

Als das Gerät mittags eingeschaltet wurde, lag der Messwert der PM2,5-Partikel mit nicht mehr als 2,5 Mikrometern bei etwa 59 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft: als es später abgeschaltet wurde, waren es nur noch 36 mcg. Chiang Mais Gouverneur Supachai Iamsuwan sagte, der Green Giant wurde von einem Team in Khon Kaen entwickelt, das sich ERIG nennt und das Experten aus relevanten Bereichen zusammengebracht hat, um den großen Luftreiniger zu bauen. Laut Teamleiter Kraipichit Muangwong hat seine Gruppe mehr als zwei Monate für die Entwicklung gebraucht. „Universitäten können auch andere Lösungen entwickeln, die auf unserer Innovation basieren, um die Smog-Krise zu lösen", fügte er an. Der Green Giant soll die Menge der Staubpartikel in der Luft um die Hälfte reduzieren.