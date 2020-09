Von: Redaktion DER FARANG | 30.09.20

RAYONG: Der chinesische Autobauer Great Wall Motors (GWM) investiert kräftig in das von General Motors (GM) in Rayong übernommene Werk und will dort auch Elektrofahrzeuge (EV) herstellen.

Ab Anfang nächsten Jahres sollen in Rayong SUVs und Pick-ups montiert werden. Das Unternehmen will Arbeitsplätze für 3.435 Menschen schaffen und die Modernisierung seiner Autoproduktionsanlage mit 22 Milliarden Baht im letzten Quartal dieses Jahres abschließen. GWM plant neben der Herstellung von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotoren eine Reihe von Elektrofahrzeugen wie Hybrid- (HEV), Plug-in-Hybrid- (PHEV) und batterieelektrischen Fahrzeugen. Das Unternehmen will zudem Batterien und Elektromotoren entwickeln. In dem Werk können im Jahr bis zu 80.000 Wagen produziert werden. Im ersten Jahr werden 45 Prozent lokale Materialien verwendet, der Anteil soll bis 2025 auf 90 Prozent erhöht werden.

Die thailändische Fabrik ist GWM sechstes Übersee-Montagewerk für SUVs, nach Bulgarien, Iran, Malaysia, Russland und Senegal. Alle Werke bedienen Inlands- und Exportmärkte. Das Unternehmen ist Chinas größter Hersteller von SUVs und einer der größten von Pick-ups. GWM-Fahrzeuge werden in mehr als 100 Länder exportiert, und das Unternehmen verfügt über Vertriebsnetze in etwa 80 Ländern.