Great Wall Motor eröffnet Smart-Fabrik

Von: Redaktion DER FARANG | 03.06.21

RAYONG: Der chinesische Autohersteller Great Wall Motor (GWM) baut in Rayong die erste Smart-Fabrik des Unternehmens in Südostasien auf, um den Absatz auf den internationalen Märkten zu steigern.

In dem Werk werden batterieelektrische Fahrzeuge (BEVs) hergestellt, zunächst Geländewagen (SUV) namens Haval. Die Fabrik in Rayong hat eine Produktionskapazität von 80.000 Einheiten pro Jahr, 60 Prozent für den heimischen Markt und 40 Prozent für den Export. GWM hat nach der Übernahme der Produktionsanlage von General Motors (GM) 22 Milliarden Baht für Investitionen in die Modernisierung der Fabrik, die Produktion von Elektrofahrzeugen (EV) und den Bereich erneuerbare Energien ausgegeben. Die Eröffnungsfeier ist für den 9. Juni geplant.

Die Smart Factory, eine Mischung aus Hightech-Maschinen und digitalen Lösungen, ist eine Produktionsstätte, die im Rahmen von Thailands Ambitionen für die vierte industrielle Revolution gefördert wird und den Schwerpunkt auf technologische Fortschritte und Dienstleistungen auf hohem Niveau legt, sagte Elliot Zhang, Präsident von Great Wall Motor ASEAN und Thailand. Das Unternehmen brachte modernste Produktionstechnologien ein, so automatisierte Produktionssysteme wie künstliche Intelligenz und Robotertechnologien aus China.