Von: Björn Jahner | 08.04.22

BANGKOK: Menschen über 60 Jahre können an den Songkran-Feiertagen (13. bis 15. April 2022) in Bangkok kostenlos die Metro (MRT) nutzen.

Beide MRT-Linien – Blue Line und Purple Line – können von Senioren, die an einem Fahrkartenschalter ihren Ausweis vorzeigen, kostenlos genutzt werden, kündigte der Gouverneur der Mass Rapid Transit Authority of Thailand (MRTA) Pakapong Sirikantramas, am Montag gegenüber der Presse an.

Nach MRTA-Angaben werden die Pendler in den Metrostationen herzlich zum Feiern des Songkran-Festes auf traditionelle Weise eingeladen, in dem sie Wasser über in den Bahnhöfen aufgestellte Buddhafiguren gießen. Tabu – sowohl in den MRT-Stationen als auch in den Zügen – ist das Mitführen von Wasserpistolen.

Mit zusätzlichem Sicherheitspersonal und Hunden soll für die Sicherheit der Fahrgäste an den Songkran-Feiertagen gesorgt und die Einhaltung des Wasserspritzverbots sichergestellt werden.

In allen Zügen und Bahnhöfen gilt die Nasen-Mund-Schutz-Pflicht. Vor dem Betreten der Metrostationen müssen die Fahrgäste einen Thermalscanner passieren und sich auf dem Bahnsteig über die ThaiChana-App einloggen, bevor sie den Zug betreten. Vor und nach der Nutzung der Züge werden sie außerdem zur Nutzung alkoholischer Händedesinfektionsmittel aufgefordert.