Von: Björn Jahner | 31.08.23

BANGKOK: Die Politik von Premierminister Srettha Thavisin, chinesischen und indischen Touristen kostenlose Visa anzubieten, könnte den Verkauf von Eigentumswohnungen ankurbeln, prognostizierte das Real Estate Information Centre (REIC) am Donnerstag (31. August 2023).

Der amtierende Direktor des Zentrums, Wichai Wiratkapan, geht davon aus, dass sich der thailändische Immobiliensektor von der wirtschaftlichen Abschwächung und den strengen Vorschriften der Finanzinstitute für die Kreditaufnahme leicht erholen wird.

Die langsame wirtschaftliche Erholung, Zinserhöhungen und die steigende Verschuldung der Privathaushalte im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt gehören zu den Faktoren, die die Nachfrage und das Angebot in den letzten zwei Quartalen beeinträchtigt haben, sagte er.

Er riet der Regierung, Maßnahmen zur Ankurbelung des Immobilienverkaufs zu ergreifen, wie z. B. Maßnahmen zur Beleihungsquote, die Erhöhung der Quote für ausländisches Wohnungseigentum und die Erlaubnis für den privaten Sektor, Immobilien zurückzukaufen.

Er erwartet auch, dass Sretthas Politik der kostenlosen Visaerteilung für chinesische und indische Touristen den Verkauf von Eigentumswohnungen ankurbeln wird.

Klare Maßnahmen zur Ankurbelung des Immobilienverkaufs seien als Teil der Wirtschaftspolitik der Regierung notwendig.

Surachet Kongcheep, Geschäftsführer des Immobilienberatungsunternehmens Property DNA, sagte, dass es in Thailand nach wie vor eine starke Nachfrage nach Eigentumswohnungen unter Ausländern gebe und diese wahrscheinlich noch steigen werde.

Nach Angaben der REIC hat die Eigentumsübertragung von Eigentumswohnungen an Ausländer zu Wohn- und Investitionszwecken wieder den Stand von vor der Covid-19-Pandemie erreicht.

In der ersten Hälfte dieses Jahres wurden 7.338 Eigentumswohnungen im Wert von 35,21 Mrd. Baht an Ausländer übertragen, was einem Anstieg von 65,6 % bzw. 57,8 % im Vergleich zum Vorjahr entsprach.

Chinesische Käufer erwarben in den ersten sechs Monaten mit 3.448 Einheiten im Wert von 16,99 Mrd. Baht die meisten Eigentumswohnungen. Sie wurden gefolgt von Russen (702 Einheiten im Wert von 2,55 Milliarden Baht), Amerikanern (293 Einheiten im Wert von 1,28 Milliarden Baht), Franzosen (269 Einheiten im Wert von 1,12 Milliarden Baht) und Briten (260 Einheiten im Wert von 1,28 Milliarden Baht).