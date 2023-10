Gratis-Schnupperkurs: Thai lernen für Deutschsprachige

Von: Redaktion DER FARANG | 01.10.23

Im Zeitraum vom 01.10.2023 bis 08.10.2023 bietet die Online-Schule ThaiLernen.net Zugang zu seinem kostenlosen Thai-Schnupperkurs an.

Der Schnupperkurs bietet die Möglichkeit in das international einzigartige Lehrkonzept „reinzuschnuppern“. Teilnehmer erhalten eine geführte, deutschsprachige Einführung in die Grundlagen der thailändischen Sprache und lernen die ersten Wörter in Thai zu lesen, zu schreiben, zu verstehen und sie richtig auszusprechen.



Der Schnupperkurs bietet auch allen eine interessante Möglichkeit zum Wiedereinstieg, die bereits ein paar Dinge beim Thai lernen ohne nachhaltigen Erfolg ausprobiert haben.



Die Lektionen können von überall aus in der Welt am Computer oder auch mit jedem beliebigen mobilen Endgerät bearbeitet werden. Eine Kamera oder ein Mikrofon sind nicht erforderlich. Eine E-Mailadresse ist Voraussetzung. Weitere Informationen & Online-Anmeldung bei ThaiLernen.net.