Von: Björn Jahner | 29.06.22

Foto: The Nation

KHON KAEN: Ein buddhistischer Tempel, der armen Familien seit Jahren kostenlose Särge anbietet, bittet um Spenden, da die Nachfrage nach dieser Dienstleistung in den letzten Monaten stark gestiegen ist.

Phra Acharn Phanthawat Thammawatthano, stellvertretender Abt des Wat Pa Putthayarn Rangsi in der Provinz Khon Kaen im Nordosten von Thailand erklärte gegenüber der Presse, dass sich Bedürftige rund um die Uhr an den Tempel wenden können, wenn sie einen kostenlosen Sarg benötigen.

Der Tempel, der an der Umgehungsstraße Khon Kaen–Kalasin in Tambon Phra Lub im Bezirk Mueang (Khon-Kaen-Stadt) liegt, bietet nach Aussage des Vizeabts seit fünf Jahren kostenlose Särge für die Armen an.

Inzwischen wenden sich jedoch fast täglich Hinterbliebene an den Tempel und bitten um einen kostenlosen Sarg, weil sie es sich angesichts der Pandemie und der steigenden Alltagskosten den Kauf offenbar nicht leisten können, so der Vizeabt.

Er führte fort, dass die Familien entweder zum Tempel kommen können, um einen Sarg abzuholen, oder ihn direkt geliefert bekommen können. Denn der Tempel erlaubt es keinen Zwischenhändlern, Särge abzuholen, aus Angst, sie könnten weiterverkauft werden.

„Unser Tempel bestellt normalerweise jeweils 50 Särge bei einer Fabrik, um sie kostenlos zu verteilen“, so der Mönch.

Jeder kostenlose Sarg wird mit Grabbeigaben geliefert, darunter ein weißes Tuch zum Einwickeln des Leichnams, Kerzen und Räucherstäbchen sowie Opfergaben für die Mönche, die die Begräbnisgebete sprechen.

Jeder Sarg kostet 1.500 Baht plus weitere 1.000 Baht für die Grabbeigaben. Wenn eine Familie sehr arm ist, gibt der Tempel ihr auch 1.000 Baht in bar, um die Kosten für die Trauerfeier zu decken, fügte der Mönch hinzu.

Menschen, die mit einer Spende für das Gratis-Sarg-Projekt für Arme ihr Karma-Punkte-Konto auffüllen wollen, lädt er zum „Tambun“ (Erwerb religiöser Verdienste) ein.