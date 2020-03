Von: Björn Jahner | 16.03.20

PHUKET: Die Abteilung für öffentliche Gesundheit und Umwelt der Tambon-Verwaltung Mai Khao hat am 2. März eine Kampagne zur kostenlosen Impfung für Hunde und Katzen in ihrem Zuständigkeitsgebiet gestartet.

Mit einer mobilen Klinik waren die Veterinäre in der Baan-Makprok-Schule, Al-Islah-Moschee, Baan-Maikhao-Schule, auf dem Tha-Chatchai-Markt und Tha Chatchai Health Center sowie Sala Ahnaek Prasong in Baan Borsai im Einsatz. Am 16. und 17. März findet die Kampagne im Gemeindehaus (Sala Pak Song) in Baan Suan Maphrao ihren Abschluss. Kostenlose Sterilisierungen werden dort am Dienstag, 17. März ab 9 Uhr morgens für Katzen und Hunde durchgeführt. Haustierbesitzer müssen beachten, dass ihre Vierbeiner mindes­tens acht Stunden lang vor der Sterilisation keine Nahrung und Flüssigkeit zu sich genommen haben. Mitzubringen ist ein Impfausweis oder ein ähnliches Dokument, aus dem die Identifizierung und die Impfgeschichte des Haustieres hervorgeht.