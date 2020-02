Von: Djero Holandan | 15.02.20

PHUKET: Sie glänzen, blinken und funkeln in der Sonne: Die silbernen Geräte des nagelneuen Fitness-Parcours in Nai Harn sind komplett hergestellt aus rostfreiem, hochwertigem Edelstahl.

Vor allem in den frühen Morgenstunden und am späten Nachmittag, vor Anbruch der Dämmerung wird das neue Angebot gut bis sehr gut besucht. Die Anlage ist nicht zu übersehen – wer auf dem Weg zum berühmten Nai Harn Beach ist, kommt automatisch daran vorbei. Direkt nebenan ist die Nai-Harn-Lagune, ein Binnensee, dessen Umrundung sich bei Joggern und Walkern größter Beliebtheit erfreut. 2.300 Meter beträgt eine Runde. Anschließend bietet sich an, die vom Laufen steifen Gliedmaße in der neuen Anlage aufzulockern.