Von: Björn Jahner | 16.06.22

BANGKOK: Das Bildungsministerium will eine Verordnung erlassen, die viele Schulen landesweit zu „cannabisfreien Zonen“ erklärt, nachdem die Pflanze kürzlich entkriminalisiert wurde.

Bildungsministerin Trinuch Thienthong sagte am Mittwoch (15. Juni 2022) gegenüber der Presse, sie sei besorgt über die Auswirkungen der Legalisierung auf die Schüler.

Khun Trinuch informierte, dass jede Schule, die dem Ministerium angeschlossen ist, zu einer „cannabisfreien Zone“ erklärt wird und das Ministerium sicherstellen muss, dass Lehrer und Schüler über die Vor- und Nachteile des Cannabiskonsums aufgeklärt werden.

Aus diesem Grund wird eine Diskussion mit der Gesundheitsabteilung des Ministeriums für öffentliche Gesundheit stattfinden, auf der die Teilnehmer mehr Details über die Pflanze und über mögliche Nebenwirkungen von Cannabis als Bestandteil von Lebensmitteln und Getränken, einschließlich Keksen, Brot und Saft, erfahren.

Khun Trinuch verwies auf den jüngsten Fall eines Thailänders, der nach der Einnahme von Cannabis an Herzversagen starb.

Später werde die Kommission für Grundbildung (Obec) nach Aussage von Khun Trinuch die Büros in den Bildungseinrichtungen anweisen, dass sie den Cannabis-Konsum an Schulen strikt unterbinden und standardisierte Regeln über die Verwendung von Cannabis als Zutat in Lebensmitteln und Getränken festlegen müssen, sagte sie.

Der Schritt wird von Bangkoks Gouverneur Chadchart Sittipunt unterstützt. Er teilte der Presse mit, dass alle Schulen, die der Bangkok Metropolitan Administration (BMA) angehören, ihre Schülern ein umfassendes Cannabis-Wissen vermitteln müssen.

Gouverneur Chadchart betonte, dass er mit dieser Maßnahme nicht die Regierungspolitik behindern, sondern vielmehr die Gesundheit und Sicherheit der Öffentlichkeit gewährleisten will.

Er verwies auf die jüngsten Fälle von vier Personen, die nach übermäßigem Konsum der Pflanze ins Krankenhaus eingeliefert wurden, obwohl die Ergebnisse der Untersuchungen ihrer Fälle durch die Abteilung Medizinischer Dienst des BMA noch ausstehen.

Laut Dr. Kiattiphum Wongrajit, Staatssekretär des Gesundheitsministeriums, informierte zwischenzeitlich, das Ministerium werde schnellstmöglich Präventivmaßnahmen ergreifen, mit denen der Missbrauch der Droge eingedämmt werden soll.

Da das Cannabis- und Hanfgesetz noch nicht verabschiedet ist, kann die Regierung weitere Vorschriften erlassen, die an das Gesundheitsministerium gebunden sind, so Dr. Kiattiphum.

Da Cannabis von der Liste der Betäubungsmittel gestrichen wurde, können Teile der Pflanze nun zu medizinischen Zwecken verwendet werden.

Dr. Kiattiphum sagte, dass Cannabis zur Herstellung von Produkten verwendet werden kann, die der Wirtschaft helfen werden, sich von den Folgen der Pandemie zu erholen.

Allerdings müssen die Menschen aufgrund des potenziellen Risikos für ihre psychische Gesundheit vorsichtig sein, wenn sie die Pflanze für den Freizeitkonsum verwenden.

Alle Extrakte, die mehr als 0,2 % Tetrahydrocannabinol (THC), den psychoaktiven Wirkstoff der Pflanze, enthalten, werden nach wie vor als illegale Betäubungsmittel eingestuft.

Da Marihuana die Blüte der Pflanze und kein Extrakt ist, unterliegt es nicht dieser THC-Grenze und ist frei erhältlich. „Auch wenn Cannabis von der Liste gestrichen wurde, muss es kontrolliert werden. Wir haben eine Bekanntmachung herausgegeben, um die Menschen vor dem Konsum zu warnen, da er ihre psychische Gesundheit beeinträchtigen oder Verkehrsunfälle verursachen könnte“, fügte Dr. Kiattiphum hinzu.