Von: Björn Jahner | 01.10.18

Ansprechend modern präsentiert sich das Old German Beerhouse on 13. Foto: Ogb

BANGKOK: Am Samstag, 6. Oktober findet das Grand Opening des neuen „Old German Beerhouse on 13“ in der Sukhumvit Road Soi 13 statt. Monika und ihr Team würden sich freuen, viele neue und alte Gäste in ihrem komplett neu errichteten Restaurant begrüßen zu dürfen.



Auch am neuen Standort können die Gäste wie gewohnt Sport-Live-Übertragungen verfolgen und ihre Lieblingsgerichte genießen, ganz wie im alten Lokal in der Soi 11. Das bewährte Personal ist mit an Bord und freut sich auf das Wiedersehen mit den Gästen.



Drei Tage lang Oktoberfest



Von Freitag, 12. Oktober bis Sonntag, 14. Oktober wird zudem ein zünftiges Oktoberfest veranstaltet, gewiss wieder „a Moadsgaudi“!



Das alte Old German Beerhouse in der Soi 11 wurde für Renovierungsarbeiten am 30. September geschlossen und wird Anfang kommenden Jahres im neuen Gewand wiedereröffnet. Weitere Infos auf Facebook sowie auf der Webseite www.ogb-bangkok.com.