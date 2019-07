Von: Björn Jahner | 08.07.19

PATTAYA: Häfele Thailand, der Marktführer für deutsche Schließ- und Beschlagtechnik, Haushaltsgeräte, Möbel- und Küchenbeschläge sowie Sanitärequipment, hat seinen Showroom an der Sukhumvit Road komplett renoviert und neukonzipiert.

Beim Grand Opening des „Profi Shop“ – so der neue Name der Filiale – am 28. Juni ließen sich die geladenen Gäste über das neue Konzept „The Professional for Home Solutions“ aufklären und durch das im völlig neuen Glanz erstrahlende Verkaufsgeschäft führen. Nach einer Ansprache vom Top-Management vom thailändischen Ableger des deutschen Erfolgsunternehmens, das für den Anlass extra von Bangkok nach Pattaya reiste, ging es mit DJ-Musik und Barbecue-Leckereien – natürlich von einem Original-Weber-Grill – in den lockeren Teil des Abends über. Die Kultmarke im BBQ-Segment ist übrigens in der in der Pattaya-Filiale erhältlich. Weitere Infos bei aufd er Webseite Häfele Thailand.