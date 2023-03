Von: Björn Jahner | 12.03.23

BANGKOK: Das Pata-Kaufhaus in Pin Klao ist wegen seines umstrittenen Zoos erneut in die Schlagzeilen geraten. In erster Linie geht es um seinen berühmtesten Gefangenen, ein 34 Jahre altes Gorillaweibchen namens Bua Noi, das dort seit Jahrzehnten eingesperrt ist.

Es heißt, Bua Noi sei der einzige Gorilla in Thailand.

77kaoded berichtet, dass Pata ein sechsseitiges Dokument erstellt hat, in dem der Zoo seinen Standpunkt in der Kontroverse darlegt, in der Tierschutzgruppen, darunter Künstler und Prominente, die Schließung des Zoos und die Freilassung von Bua Noi fordern.

Das Ergebnis des langen Dokuments war, dass Pata eine Belohnung von 100.000 Baht für Informationen anbietet, die zur Verhaftung von 5 Personen führen, die mit Graffitis an der Fassade des Einkaufszentrums Bua Nois Freilassung fordern.