22/01/2019

Morgenstimmung in Magelang. Foto: epa/Mast Irham

JAKARTA: Auf 18 Gräbern von Christen auf drei Friedhöfen in Magelang wurden Kreuze geschändet und zerstört. Die Vorfälle ereigneten sich Anfang Januar nur wenige Wochen nach der Zerstörung eines Kreuzes auf dem Grab eines Christen in Yogyakarta.

Ein Polizeisprecher schloss mit Blick auf die Präsidentschafts- und Parlamentswahlen im April dieses Jahres ein politisches Motiv für den Vandalismus auf den Friedenhöfen in Zentraljava nicht aus. Indonesien ist ein mehrheitlich muslimisches Land, in dem jedoch ein intoleranter und ultrakonservativer, salafis­tisch geprägter Islam erstarkt. In einigen indone­sischen Provinzen sind Christen Gewalt und Verfolgung durch militante Muslimgruppen ausgesetzt. Zentraljava galt bisher jedoch als Hochburg eines toleranten und moderaten Islam.