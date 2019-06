Von: Redaktion DER FARANG | 27.06.19

Foto: The Nation

CHIANG MAI: Der Fahrdienstvermittler Grab hat den GrabTukTuk Electric-Service gestartet und will innerhalb eines Jahres 450 LPG Tuk-Tuks durch elektrische Tuk-Tuks ersetzen.

Eine öffentlich-private Partnerschaft zielt darauf ab, den Einsatz von Privatfahrzeugen in Chiang Mai in fünf Jahren um 35 Prozent zu reduzieren und so zu einer weniger verschmutzten und überlasteten Stadt Chiang Mai beizutragen. Als Teil seiner partnerschaftlichen Verpflichtung, sauberere, sicherere und effizientere Mobilitätslösungen für Thailänder zu schaffen, hat Grab seinen ersten GrabTukTuk Electric auf den Markt gebracht, den Einheimische und Touristen über die Grab-App buchen können.

Der neue Service bietet den Fahrerpartnern bessere Einkommensmöglichkeiten, da sie bis zu 80 Prozent Kraftstoffkosten sparen können. Ein LPG Tuk-Tuk verursacht monatliche Kraftstoffkosten in Höhe von 6.000 Baht verglichen mit 1.400 Baht monatlichen Kosten für das Laden eines elektrischen Tuk-Tuk.