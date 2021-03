GPO startet Humanstudien für Impfstoff Covid-19

BANGKOK: Die Government Pharmaceutical Organisation (GPO) hat am Montag die erste Phase der klinischen Studien mit Menschen für ihren Impfstoff Covid-19 gestartet, indem sie 18 Freiwilligen Impfungen verabreichte. Die Versuche erfolgen gemeinsam mit der Fakultät für Tropenmedizin der Mahidol-Universität.

Die GPO hat ihren Covid-19-Impfstoff entwickelt, indem sie das inaktivierte Virus in Hühnereiern kultiviert hat, bevor sie die Kultur zur Herstellung des Impfstoffs extrahiert hat. Laut GPO wird die erste Phase der Humanstudien 210 Freiwillige im Alter zwischen 18 und 59 Jahren umfassen, die die kleinste Dosis des Impfstoffs erhalten werden. Bei der zweiten Phase erhalten 250 Freiwillige im Alter zwischen 18 und 75 Jahren eine etwas höhere Dosis. Die Forscher hoffen, auf der Grundlage dieser Studien die richtige Dosierung zu ermitteln.

Die zweite Phase wird voraussichtlich im Juli beginnen, und die GPO geht davon aus, dass die Studien noch vor Ende des Jahres abgeschlossen werden. Alle Probanden der ersten und zweiten Phase müssen bei guter Gesundheit sein, keine Medikamenten- oder Impfstoffallergien haben und noch nie an Covid-19 erkrankt sein. Diese Impfstoffstudie wird vom US-amerikanischen Program for Appropriate Technology in Health (PATH) unterstützt.