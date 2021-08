GPO setzt Versuche mit neuem Impfstoff fort

BANGKOK: Die Government Pharmaceutical Organization (GPO) hat die zweite Phase der klinischen Versuche mit ihrem Impfstoffkandidaten Covid-19 HXP-GPOVac eingeleitet, nachdem die erste Phase zufriedenstellende Immunreaktionen bei menschlichen Probanden gezeigt hatte.

GPO-Direktor Dr. Withoon Danwiboon berichtete, an den neuen klinischen Versuchen, die von der Fakultät für Tropenmedizin der Mahidol-Universität durchgeführt und von der GPO in Auftrag gegeben wurden, würden 250 Freiwillige teilnehmen. Sie müssten bei guter Gesundheit sein, nicht mit einem Covid-19-Impfstoff geimpft und nicht mit Covid-19 infiziert worden sein.

Das Entwicklungsprojekt der GPO wird von PATH, einer globalen gemeinnützigen Gesundheitsorganisation, unterstützt, die der thailändischen Organisation einen Prototyp-Impfstoff zur Verfügung gestellt hat, der gemeinsam von der Icahn School of Medicine at Mount Sinai und der University of Texas at Austin in den Vereinigten Staaten entwickelt wurde.

Der Impfstoffprototyp wurde für die Forschung, Entwicklung und Herstellung des Impfstoffkandidaten HXP-GPOVac, eines inaktivierten chimären Impfstoffs, in der Impfstoffproduktionsanlage des GPO in der Provinz Saraburi verwendet. Dr. Withoon fügte hinzu, dass bei der Herstellung des Impfstoffkandidaten eine Technologie auf Eibasis eingesetzt wird, die bei der Produktion von Grippeimpfstoffen zum Einsatz kommt. Er geht davon aus, dass der Impfstoffkandidat nach Abschluss der dritten Phase der Humanstudien bei der thailändischen Lebensmittel- und Arzneimittelbehörde im Rahmen der Notfallzulassung (EUA) registriert wird und die Massenproduktion Mitte nächsten Jahres beginnen kann.

Die Anlage hat eine Kapazität von 20 bis 30 Millionen Impfstoffdosen pro Jahr und kann erweitert werden, um kontinuierlich mehr Impfstoff zu produzieren.

Zu den üblichen unerwünschten Nebenwirkungen des Impfstoffs gehören Muskel- und Kopfschmerzen, die nach einer gewissen Zeit wieder verschwinden, aber der Impfstoff ist in der Lage, eine Immunreaktion zu stimulieren, um die Ausbreitung der Seuche auf einem zufriedenstellenden Niveau zu halten.