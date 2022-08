Gouverneur plant neue Regeln für Nachtclubs

Von: Redaktion DER FARANG | 16.08.22

Foto: The Nation

BANGKOK: Nach dem tödlichen Nachtclubbrand in Sattahip in der Provinz Chonburi, bei dem Anfang des Monats 19 Menschen starben und Dutzende verletzt wurden, plant der Gouverneur von Bangkok eine Überarbeitung der Vorschriften für Nachtlokale in der Region.

Bei einem Treffen mit Führungskräften der Bangkok Metropolitan Administration (BMA) am Montag sagte Chadchart Sittipunt, der Brand im Mountain B Pub im Bezirk Sattahip sei eine wertvolle Lektion. Er wies auch darauf hin, dass der Brand das Vertrauen der Touristen erschüttert hat, obwohl sich die Tourismusindustrie gerade zu erholen begann.

Der Nachtclub ging am 5. August 2022 gegen 01.00 Uhr nachts in Flammen auf, wobei 13 Menschen auf der Stelle starben und zahlreiche weitere verletzt wurden. Seitdem sind sechs Opfer ihren Brandverletzungen dritten Grades erlegen. Es stellte sich heraus, dass die Kneipe illegal als Vergnügungsstätte betrieben wurde, obwohl sie nur eine Gaststättenerlaubnis hatte.

Außerdem war das Gebäude illegal umgebaut worden.

Gouverneur Chadchart sagte gegenüber der Presse, sein Ziel sei es, alle Vorschriften für Vergnügungsstätten in Großstädten zu überarbeiten, wobei der Schwerpunkt auf der Aktualisierung veralteter Klauseln und der Beseitigung sich überschneidender Vorschriften liege.

„Die derzeitigen Vorschriften für die Genehmigung von Gebäuden sowie für Sicherheits- und Strukturfragen sind seit über 20 Jahren in Kraft und müssen nun überarbeitet werden. Wir werden auch verwandte Vorschriften zusammenfassen, um Verwirrung zu vermeiden“, so Gouverneur Chadchart.

Er fügte hinzu, dass die BMA sich auch mit der Polizei abstimmen wird, um die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen über die Öffnungs- und Schließzeiten und den von Vergnügungsstätten verursachten Lärm sicherzustellen. Obwohl diese Faktoren nicht in den Zuständigkeitsbereich der BMA fallen, wird die Stadt mit der Polizei zusammenarbeiten. Dadurch soll verhindert werden, dass diese Vergnügungsstätten eine Belästigung für die umliegenden Gemeinden darstellen.

Nach Aussage des Gouverneurs habe eine erste Umfrage ergeben, dass mehr als 90 Prozent der Nachtlokaleigentümer bereit seien, die Auflagen der BMA in Bezug auf den Brandschutz zu erfüllen, einschließlich der Anbringung von mehr Ausgängen und Feuerlöschern.

Die BMA habe laut Gouverneur Chadchart keine unmittelbaren Pläne für die Überarbeitung der Zoneneinteilung der Stadt für Vergnügungsstätten.