Von: Björn Jahner | 26.01.20

BANGKOK: „Gourmet Market“, die Premium-Supermarktmarke der Mall Group, hat drei eigenständige Filialen in Bangkok eröffnet.

Bisher gab es die für ihr europäisches Sortiment bei Expats beliebten Supermärkte ausschließlich in den The Mall-Einkaufszentren. Derzeit noch geprüft werde die Eröffnung weiterer eigenständiger Filialen an anderen potenziellen Standorten, informierte Chairat Petchdakul (im Bild), Vizepräsident Abteilung für Absatzförderung der Supermarktsparte, in der Zeitung „The Nation“. Die drei neueröffneten Filialen befinden sich in der Design Village Community Mall in Phutthamonthon Sai 2, in der People Park Onuch Community Mall und in der Chinatown Community Mall. Renoviert und zu „Gourmet Market“-Filialen umgewandelt werden zudem die „Home Fresh Mart“-Supermärkte von The Mall Group in Ramkhamhaeng und Thapra.