Von: Carola Frentzen, dpa | 20.06.21

BANGKOK: Zu seinem 50. Thronjubiläum 2006 erfüllte sich König Bhumibol Adulyadej einen für einen Monarchen ungewöhnlichen Wunsch: Seine Majestät gab eine CD mit eigenen Jazz-Kompositionen heraus. „Musik ist ein wesentlicher Bestandteil von mir, sei es Jazz oder andere Arten. Tatsächlich ist Musik in uns allen“, sagte er einmal. Der König selbst spielte Saxofon und jammte unter anderem mit Louis Armstrong und Benny Goodman. Nicht nur seine Liebe zu Dixieland machte den 2016 gestorbenen Regenten zu einer Ausnahmeerscheinung. Vor 75 Jahren (9. Juni 1946) wurde er – ganz unerwartet – König von Thailand.

Der in Massachusetts in den USA geborene Bhumibol war erst 18 Jahre alt, als sein zwei Jahre älterer Bruder und amtierende König Ananda Mahidol erschossen in seinem Zimmer aufgefunden wurde. War es ein Unfall? Suizid? Oder gar Mord? Bis heute brodelt die Gerüchteküche. Fakt ist, dass Bhumibol quasi über Nacht König wurde. War schon sein Name ein Omen? Auf Sanskrit bedeutet Bhumibol „Stärke des Landes“. Insgesamt saß er anschließend rund 70 Jahre auf dem Thron – so lange wie kein anderer Monarch der Gegenwart.

Zurück zu den Anfängen: Nach der plötzlichen Amtsübernahme setzte König Bhumibol zunächst sein Jura- und Politikstudium im schweizerischen Lausanne fort. In dieser Zeit hatte er einen schweren Autounfall am Genfer See, bei dem er ein Auge verlor.

Krönung der „Stärke des Landes“

Die offizielle Krönung des neunten Königs der Chakri-Dynastie (Rama IX.) fand am 5. Mai 1950 in Bangkok statt – samt der 66 Zentimeter hohen und sieben Kilo schweren „Großen Krone des Sieges“ aus purem Gold und Edelsteinen. Bis heute wird dieser Tag in Thailand als offizieller Feiertag begangen.

Erst sieben Tage zuvor hatte er Königin Sirikit geheiratet. Sie ist mittlerweile 88 Jahre alt. Das Paar bekam vier Kinder, drei Mädchen und den Kronprinzen und heutigen König – S.M. Maha Vajiralongkorn. König Bhumibol und Sirikit wurden zur festen Größe im europäischen Adels-Jetset, waren Stammgäste auf royalen Partys. Der König sprach Englisch und Französisch, war begeisterter Segler und Fotograf.

In den Jahrzehnten seiner Regentschaft wurde er vom Volk geliebt, ja teilweise fast gottgleich verehrt. Neben dem High-Society-Leben war er sehr volksnah, ging zu den Untertanen aufs Land, engagierte sich für den Umweltschutz und initiierte etwa 1.000 Entwicklungsprojekte. Er galt als streng, aber fair. Offen tadelte er seine Untertanen etwa wegen der Verschmutzung Bangkoks. „Eine Toilette ohne Wasserspülung“ sei die Hauptstadt geworden, rügte seine Majestät.

Thailands Könige haben seit der Abschaffung der absoluten Monarchie 1932 auf dem Papier eigentlich keine politische Macht mehr. Trotzdem war König Bhumibol in Zeiten der oft wackligen Demokratie inmitten von Staatsstreichen und wechselnden Regierungen stets ein Garant für Kontinuität und eine moralische Instanz. „Es heißt, ein Königreich sei wie eine Pyramide: Der König ist an der Spitze und das Volk darunter. Aber in diesem Land ist es genau umgekehrt“, sagte er einmal. Politisch habe er sich dabei stets neutral verhalten, „aber in Krisenzeiten machte seine Stimme den Unterschied“, lobte die „Bangkok Post“.

Einfluss fast unbegrenzt

So ließ er auf dem Höhepunkt gewaltsamer Unruhen 1992 die politischen Rivalen in den Palast rufen. Das Foto ging um die Welt: Streng und kerzengerade saß der König auf einem Sofa, seine Untertanen knieten vor ihm. Wenn sie sprachen, durften sie ihm nicht in die Augen blicken. Als der König sich endlich äußerte, war die Antwort gütig, aber auch ein Machtwort: „Bekriegt euch nicht. Das Land gehört allen.“ Die Unruhen waren beendet. „Er regiert nicht, doch sein Einfluss ist fast unbegrenzt“, sagten Beobachter über König Bhumibol.

Nach dem 60. Thronjubiläum wurde es stiller um ihn. Jahrelang lag er mit Herz- und anderen Gesundheitsproblemen im Krankenhaus, nur noch selten zeigte er sich in der Öffentlichkeit.

Als der König im Alter von 88 Jahren starb, war er der am längsten regierende Monarch der jüngeren Geschichte. 70 Jahre und 126 Tage saß er auf dem Thron – selbst Queen Elizabeth II. würde ihn erst 2022 überholen. Nur der 1643 gekrönte „Sonnenkönig“ Ludwig XIV. von Frankreich war mit stolzen 72 Jahren länger im Amt.

König Bhumibols Tod löste im Land eine beispiellose Welle von Trauerbekundungen aus. Selbst das Fernsehen sendete als Zeichen der Trauer wieder in Schwarz-Weiß.