WIEN: Die Wiederaufnahme von Gottesdiensten in Österreich wird ab dem 15. Mai mit Sicherheitsvorkehrungen erfolgen, die vor allem für kleinere Kirchen weiterhin deutliche Einschnitte bedeuten. Pro 20 Quadratmeter dürfe nur ein Teilnehmer die Gotteshäuser betreten, während der Gottesdienste gelte ein Abstand von mindestens zwei Metern zwischen den Teilnehmern, sagte die zuständige Ministerin Susanne Raab (ÖVP) am Donnerstag in Wien. «Das ist für kleine Kirchen, und wir haben viele kleinen Kirchen, wirklich eine sehr kleine Zahl», sagte Kardinal Christoph Schönborn. Im großen Wiener Stephansdom könnten unter diesen Umständen rund 120 Menschen gleichzeitig einen Gottesdienst feiern.

Die Durchsetzung der neuen Vorschriften sollen die Kirchen und Glaubensgemeinschaften selbst regeln, etwa mit Ordnungsdiensten. Ministerin Raab betonte, dass sich alle in Österreich aktiven Religionen und Glaubensgemeinschaften in einer Videokonferenz auf die Maßnahmen verständigt hätten. Dazu gehöre auch das Tragen eines Mundschutzes. Ob und wie in katholischen Messen die Kommunion ausgeteilt werden kann, konnte Kardinal Schönborn noch nicht sagen. Die Weihwasserbecken bleiben jedenfalls weiterhin leer.

Schönborn betonte, dass die Aussetzung der Gottesdienste seit dem 16. März auch dazu geführt habe, dass das Glaubensleben im privaten Umfeld gestärkt worden sei. «Der Glaube wird auch zu Hause praktiziert und das ist bei vielen, auch den christlichen Kirchen, wieder bewusster geworden.» Er hoffe aber darauf, schon bald einen großen Dank-Gottesdienst im Wiener Stephansdom feiern zu können. «Auf den freue ich mich heute schon. Möge er bald kommen.»

Schulstart mit Schichtbetrieb und ohne Klausuren

Bei der Wiedereröffnung der Schulen im Mai setzt Österreich auf Schichtbetrieb und verzichtet zudem auf Klausuren und Schularbeiten. Wie Bildungsminister Heinz Faßmann am Freitag mitteilte, sollen die Klassen in zwei Gruppen aufgeteilt werden. Die erste Gruppe darf dann von Montag bis Mittwoch in die Schule, die zweite Gruppe am Donnerstag und Freitag. In der Woche darauf werden die Tage getauscht. Abschlüsse sollen weiter gemacht werden können. In den Grundschulen wird das Sitzenbleiben ausgesetzt.

Der Neustart der Schulen beginnt in Österreich am 4. Mai für Abiturienten und andere Schüler, die kurz vor ihrem Abschluss stehen. Sollte es keinen Anstieg bei den Corona-Neuinfektionen geben, darf ab dem 18. Mai der Großteil der Kinder und Jugendlichen zwischen 6 und 14 Jahre wieder zur Schule gehen. Vor diesem Schritt werde auch auf die Entwicklungen in Dänemark und Norwegen geachtet, «die eine frühere Öffnung beschlossen haben», sagte Faßmann.

Für die älteren Schüler wird der Unterricht laut der Strategie am 3. Juni wieder aufgenommen. «Auch sie sollen eine Chance haben, die lernplanspezifischen Grundkompetenzen zu stärken und das Erlebte gemeinsam zu reflektieren», sagte Faßmann. Auf dem Weg zur Schule sollen alle Schüler einen Mundschutz tragen, für alle Kinder ab zehn Jahren gilt dies auch in den Pausen. Im Unterricht soll darauf aber verzichtet werden können.

In den österreichischen Schulen wird seit dem 16. März kein Unterricht mehr abgehalten. Die Betreuung der Kinder wurde aber weiter gewährleistet, soweit keine Alternativen möglich waren. Dieses Angebot wurde aber nur von sehr wenigen Familien genutzt.