Von: Björn Jahner | 12.04.22

Stromkabel in Pattaya. Archivbild: Jahner

PATTAYA: Als letzte Amtshandlung beauftragte Pattayas zwischenzeitlich ehemaliger Bürgermeister Sonthaya Khunplume die Fortsetzung der unterirdischen Stromkabelverlegung vor dem Einkaufszentrum Central Pattaya an der Pattaya Beach Road.

Das Projekt umfasst die unterirdische Verlegung der Stromkabel und des Stromverteilungssystems vor der bekannten Shopping Mall bis hin zur Pattaya 3rd Road.



Beantragt wurde darüber hinaus der Genehmigungsantrag für die unterirdische Stromkabelverlegung in der South Pattaya Road.



Damit die Arbeiten aufgenommen werden können, bedarf es laut der City Hall Pattaya jedoch noch weitere Vorbereitungen betreffend Bürgersteige und Schächte an der Vorderseite des Einkaufszentrums an der Strandstraße. Nach Einschätzung der City Hall werden diese Arbeiten im Mai abgeschlossen sein, rechtzeitig vor der Bürgermeisterwahl am 22. Mai 2022.



Die Stadtverwaltung Pattaya gab zwischenzeitlich bekannt, dass auch die alten Strom- und Kommunikationskabel auf dem Abschnitt vom Lan-Pho-Park bis zur Government Savings Bank entfernt und unterirdisch verlegt werden.