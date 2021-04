Von: Redaktion DER FARANG | 10.04.21

PATTAYA: Für in Thailand lebende Ausländer richtet das Ministerium für Tourismus und Sport am Freitag, 4. Juni, im Siam Country Club (Old Course) in Pattaya das „Amazing Thailand Expat Golf Tournament Series 2021" aus.

Laut Tourismus- und Sportminister Phiphat Ratchakitprakarn soll das Golfturnier inländische Reisen unter Expats im Rahmen der „Stay Play Safe"-Kampagne fördern. Das Tourismus- und Sportministerium hat gemeinsam mit dem Gesundheitsministerium und anderen Behörden die Kampagne „Stay Play Safe“ gestartet, um nicht nur das Bewusstsein für die Hygienestandard-Zertifizierung Amazing Thailand Safety & Health Administration (SHA) zu schärfen, sondern auch um das Vertrauen der Touristen zu stärken. Es soll zur Wiederbelebung des angeschlagenen Tourismussektors beitragen.