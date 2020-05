Von: Redaktion DER FARANG | 02.05.20

BANGKOK: Die Regierung hebt ab Sonntag einige Beschränkungen auf, die am Freitag in der „Royal Gazette“ veröffentlicht wurden. Darunter sind Lebensmittel- und Getränkeläden, die auch Alkohol verkaufen können, doch ist es den Kunden untersagt, an diesen Orten Alkohol zu konsumieren.

Hotels, Flughäfen, Bahn- und Busbahnhöfe, Krankenhäuser, Speiselokale und Straßenverkäufer, mit Ausnahme von Bars und Kneipen, können Speisen und Getränke verkaufen, jedoch auf einer Take-Home-Basis. Wenn diese Lokale Sitzplätze für Gäste anbieten wollen, müssen sie sozial-distanzierende Maßnahmen ergreifen. Kleine Groß- und Einzelhandelsgeschäfte, Märkte und Flohmärkte können öffnen, müssen aber die Temperatur der Besucher am Eingang kontrollieren.

Frisöre können Wasch- und Schneidedienste anbieten, aber Besucher dürfen nicht im Inneren warten, bis sie an der Reihe sind. Golfplätze können geöffnet werden, doch sind keine Ansammlungen von Spielern oder Wettbewerbe erlaubt. Öffentliche Parks können ihre Außenbereiche nur zum Spazierengehen, Laufen, Radfahren oder Trainieren öffnen - Versammlungen für Wettbewerbe, Spiele oder Shows sind nicht erlaubt. Tiergeschäfte, die Pflege- und Betreuungsdienste anbieten, müssen die Hygienemaßnahmen der Regierung strikt befolgen.