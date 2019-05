Golfer Siem 19. bei China Open

Von: Redaktion DER FARANG | 05.05.19

SHENZHEN (dpa) - Golfprofi Marcel Siem hat eine Top-Ten-Platzierung bei den China Open knapp verpasst.

Der 38-jährige Ratinger spielte am Sonntag in Shenzhen zum Abschluss nur eine 70er-Runde und rutschte mit insgesamt 277 Schlägen noch auf den geteilten 19. Rang ab. Seinen zweiten Sieg auf der European Tour holte sich der Finne Mikko Korhonen. Der 38-Jährige setzte sich im Stechen am ersten Extra-Loch gegen den Franzosen Benjamin Hebert durch. Zuvor hatten die beiden Kontrahenten insgesamt 268 Schläge auf dem Par-72-Kurs benötigt. Bernd Ritthammer aus Nürnberg war bereits nach zwei Tagen am Cut des mit 2,65 Millionen Euro dotierten Turniers gescheitert und vorzeitig ausgeschieden.