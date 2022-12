Foto: The Nation

TAK: Zwei Männer wurden am Donnerstag (8. Dezember 2022) in Tak im Westen der Nordregion von Thailand bei einem versuchten Raubüberfall am helllichten Tag festgenommen, zwei weitere konnten jedoch entkommen. Die beiden Festgenommenen haben Berichten zufolge einen weiteren erfolgreichen Einbruch im Februar dieses Jahres zugegeben.

Am Donnerstagnachmittag fuhren vier maskierte Männer auf zwei Motorrädern vor und schossen auf das Fenster eines Goldladens, um einzubrechen.

Ihre Versuche wurden jedoch vom Besitzer vereitelt, der auf die Männer zurückschoss und einen von ihnen schwer verletzte.

Die Polizei stürmte sofort herbei und nahm den Verletzten und einen weiteren fest, während die beiden anderen entkamen. Sie sollen gestanden haben, am 12. Februar erfolgreich einen Goldladen im Bezirk Phop Phra in Tak ausgeraubt und 108 Baht Gold und 100.000 Baht in bar erbeutet zu haben. Berichten zufolge konnten sie entkommen, weil sie nach Myanmar geflohen waren.

Die Polizei hat inzwischen eine Fahndung nach den beiden anderen Verdächtigen, einem Hmong und einem Staatsangehörigen von Myanmar, eingeleitet und Kontrollpunkte in den Bezirken Phop Phra und Mae Sot eingerichtet.