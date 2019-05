Von: Redaktion DER FARANG | 01.05.19

PATTAYA/SATTAHIP: Ein Angestellter eines Hotels in Pattaya hat am letzten Sonntag ein Goldgeschäft in Sattahip überfallen und 1,65 Kilogramm Goldornamente im Wert von 2,18 Millionen Baht erbeutet.

Der 35-Jährige hatte um 10.20 Uhr im Einkaufszentrum Big C Sattahip den Goldshop Suppatra Yaowaraj betreten. Mit einem BB-Luftgewehr des Typs M92 bedrohte er die Mitarbeiter im Laden und nahm Halsketten und Armbänder im Wert von 2,18 Millionen Baht an sich. Obwohl der Räuber eine Gesichtsmaske trug, konnte die Polizei ihn über das Kennzeichen seines Motorrades identifizieren. Das Motorrad hatte er in der Nähe des Geschäftes abgestellt. Der stellvertretende nationale Polizeichef General Chalermkiart Sriworakhan sagte auf einer Pressekonferenz auf der Wache Sattahip, der Räuber habe sich am Montagabend auf der Polizeistation Phachi in Ayutthaya gestellt. Er wurde festgenommen, und am Dienstag wurde der Raub mit dem Täter im Goldgeschäft nachgestellt. Die goldenen Ornamente fanden die Beamten in der Unterkunft des Räubers in Banglamung.