Goldpreis fällt wieder unter 2000 US-Dollar

LONDON: Der Goldpreis ist am Mittwoch wieder unter die Marke von 2000 US-Dollar gefallen. Die Hoffnung auf eine vorsichtige Annäherung zwischen Russland und der Ukraine führte zu dieser Entwicklung. Eine Feinunze (rund 31,1 Gramm) kostete am Nachmittag 1990 Dollar. Am Dienstagabend war der Preis mit bis zu 2070 Dollar nur um fünf Dollar unter dem Rekord vom August 2020 geblieben.

Der in Euro errechnete Goldpreis gab ebenfalls deutlich nach. Er fiel auf 1805 Euro. Am Dienstag hatte er ein Rekordhoch von 1902 Euro erreicht. In Euro gerechnet war Gold zuletzt deutlich gestiegen, da während der Ukraine-Krise auch der Euro zum Dollar unter Druck geraten ist. Am Mittwoch konnte sich der Eurokurs jedoch erholen.