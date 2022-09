Gold für Thailand im Taekwondo

Von: Björn Jahner | 04.09.22

Foto: The Nation

BANGKOK: Olympiasiegerin Panipak „Tennis” Wongpattanakit holte beim World Taekwondo Grand Prix in Paris Gold.

Bei der zweiten von vier Grand-Prix-Veranstaltungen in diesem Jahr setzte sich Khun Panipak am Freitag im Finale bis 49 kg durch. Dort stand sie vor einer großen Herausforderung, denn sie musste gegen die Europameisterin von 2022 Merve Dinçel antreten. Die in Form befindliche Thailänderin machte jedoch kurzen Prozess mit ihrer türkischen Gegnerin und gewann das Finale mit 2:0, 6:0 und 11:6.

Mit diesem Sieg sicherte sich Khun Panipak auch wichtige Qualifikationspunkte für die Olympischen Sommerspiele 2024 in Paris.

Den ersten Taekwondo-Grand-Prix in Rom Anfang des Jahres hatte sie aufgrund ihres engen Wettkampfplans verpasst.

Die dritte Serie des Grand Prix findet vom 21. bis 23. Oktober 2022 in Manchester, Großbritannien, statt, gefolgt vom World Taekwondo Grand Prix Finale in Wuxi 2022 in China vom 12. bis 13. Dezember 2022.

Khun Panipak wurde von Regierungssprecher Anucha Burapachaisri zu ihrem Sieg beglückwünscht. Er lobte ihre Leistung, nachdem sie das Gewicht von 49 kg geschafft hatte, obwohl sie kürzlich noch in der 53-kg-Kategorie angetreten war.

„Die Regierung fordert die Menschen im ganzen Land auf, die thailändischen Athleten auch bei anderen Wettkämpfen zu unterstützen“, so Khun Anucha.