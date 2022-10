Von: Björn Jahner | 29.10.22

BANGKOK: Die Bibliothek des Goethe-Instituts Thailand, 18/1 Soi Goethe, Sathon, hat neue Öffnungszeiten. Sie ist neu sonntags geschlossen, hat dafür aber samstags fortan länger geöffnet.

Servicezeiten mit Personal: Montag bis Donnerstag von 09.30 bis 18.00 Uhr, Samstag von 08.00 bis 17.00 Uhr. Öffnungszeiten mit Self-Check-in/out: Freitag von 09.30 bis 17.00 Uhr. In der Bibliothek finden Sie eine Auswahl an Medien in deutscher Sprache und in Übersetzung: Bücher, Zeitschriften, Filme, Musik, Apps und Spiele. Mehr erfahren beim Goethe-Institut Thailand.