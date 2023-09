Gockelhaus am neuen Standort eröffnet

Von: Björn Jahner | 10.09.23

PATTAYA: Alle guten Dinge sind drei – Das Gockelhaus, Pattayas erster echter deutscher Hähnchengrill, sah sich erneut zu einem Umzug gezwungen und empfängt seine Gäste ab sofort an seinem neuen Standort (Karte) in der Soi Chaiyaphruek 1 in Jomtien.

Das neue Gockelhaus befindet sich direkt neben dem beliebten The Cottage Café & Bistro.







Während es im Gockelhaus wie gewohnt leckere deutsche Hähnchen („Broiler“) und andere deftige deutsche Spezialitäten gibt, werden im The Cottage Café & Bistro leckere Arabica-Kaffee-Spezialitäten, ganztägiger Brunch und viele leckere Desserts angeboten.

Foto: Gockelhaus

Das Gockelhaus hat täglich von 12.00 bis 20.00 Uhr geöffnet, The Cottage Café & Bistro täglich von 08.00 bis 18.00 Uhr.

Kontakt, Tel.: 098-9274907. Mehr erfahren Sie unter Gockelhaus und The Cottage Cafe & Bistro auf Facebook.