GoAir verbindet Bangkok und Indien

Von: Björn Jahner | 28.08.19

GoAir steuert neue Bangkok an. Basis der indischen Billigfluggesellschaft ist auf dem Flughafen in Mumbai. Foto: GoAir

THAILAND: Die indische Billigfluggesellschaft GoAir verbindet neu Bangkok mit den indischen Metropolen Delhi und Mumbai mit je einem täglichen Direktflug.

Flug G838 mit dem Ziel Delhi startet am Suvarna­bhumi International Airport um 14 Uhr und landet auf dem Flughafen der indischen Hauptstadt um 16.25 Uhr Ortszeit; der Rückflug G837 erfolgt um 7.15 Uhr Ortszeit und landet in Bangkok um 13 Uhr. Flug G826 mit dem Ziel Mumbai hebt in Bangkok um 20.55 Uhr ab und landet auf dem Airport des ehemaligen Bombays um 23.30 Uhr Ortszeit. Zurück geht es um 13.45 Uhr Ortszeit, Bangkok ist um 19.55 Uhr erreicht.



Infos: www.goair.in.