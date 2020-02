Written by: Redaktion DER FARANG | 20/02/2020

BANGKOK: Seitdem der US-amerikanische Autohersteller General Motors seine in Thailand produzierten Chevrolet-Fahrzeuge mit erheblichem Rabatt anbietet, stehen Käufer bei den Händlern Schlange.

GM zieht sich aus dem Königreich zurück, will keine Autos mehr montieren und seine 4.000 bis 5.000 auf Halde stehende Wagen zu massiven Rabatten zwischen 204.000 und 500.000 Baht absetzen. Die neuen Einzelhandelspreise der drei Chevrolet-Modelle Captiva, Trailblazer und Colorado: Der in Indonesien hergestellte Captiva wird um 500.000 Baht preiswerter zwischen 499.000 und 699.000 Baht vor Mehrwertsteuer von 7 Prozent verkauft. Der in Thailand hergestellte Trailblazer kostet 895.000 Baht gegenüber 1.144.000 Baht zuvor. Der Pick-up Colorado wird mit 655.000 bis 775.000 Baht mit Rabatten von 204.000 bzw. 223.000 Baht angeboten. Die 87 Chevrolet-Händler warten nach dem Ausstieg des Unternehmens aus dem thailändischen Markt weiterhin auf Klarheit von GM in Bezug auf Kundendienstleistungen.