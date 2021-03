Foto: The Nation

RAYONG/CHONBURI: Die Polizei hat ihre Ermittlungen gegen ein illegal an der Ostküste operierendes Glücksspiel-Netzwerk auf 253 weitere Polizisten ausgeweitet, zusätzlich zu den sieben bereits im Glückspiel verwickelten Beamten.

Laut Polizeigeneral Visanu Prasattongosoth sind unter den sieben Beamten die Polizeichefs der Provinzen Rayong und Chonburi. Die Casinos sollen in den beiden östlichen Provinzen seit langem illegal betrieben worden sein. Bei den verdächtigen 253 Polizisten handelte sich um 53 Beamte von der Ebene eines Polizeigenerals bis zum Polizeiinspektor und 200 von der Ebene des stellvertretenden Inspektors bis hinunter zum Einsatzleiter. Ermittelt wird weiter gegen 13 Polizeibeamte in der Provinzpolizeiregion 2 (Chonburi) und in den zwei östlichen Provinzen, Chanthaburi und Trat.