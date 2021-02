RAYONG: In seinem Haus im Tambon Muang Phra verhaftete die Polizei am Donnerstagmorgen bei Razzien an zehn Orten einen 56-jährigen Mann, der illegale Casinos an der Ostküste betrieben hat. Neben dem Glücksspiel-Boss wurden weitere vier Männer festgenommen.

Die Verhaftungen folgten auf die Beschlagnahme von 418 Spielautomaten aus einem Lagerhaus in der nordöstlichen Provinz Khon Kaen im vergangenen Monat. Die Polizei vermutet, dass die Pokermaschinen dort von einem Glücksspielnetzwerk versteckt wurden, das erfahren hatte, dass die Behörden gegen das illegale Glücksspiel im Osten des Landes vorgehen wollten. Die Bankkonten der Verdächtigen weisen Transaktionen in Höhe von mehreren zehn Millionen Baht auf.

Rayong war im Dezember ein Epizentrum der zweiten Covid-19-Welle. Die Krankheit wurde durch illegale Casinos in den Provinzen Rayong und Chonburi verbreitet. Seit dem 18. Dezember letzten Jahres wurden in Rayong 580 Covid-19 Fälle und in Chonburi 649 Fälle registriert.